Chat dé-boîte comme chat-nnonce !



Cat Quest Pawsome Pack regroupe les jeux Cat Quest I et Cat Quest II dans une seule et même version physique !



Sortie en mai 2020 sur PlayStation 4 et Nintendo Switch.



Just For Game nous annonce aujourd'hui qu'une compilation réunissant les deux opus de la jeune licence Cat Quest sortira courant du mois de mai sur Nintendo Switch. La compilation devrait être trouvée aux alentours de 35€ dans toutes les bonnes crèmeries.La compilation prendra le sous-titre Pawsome Pack, et ne devrait donc proposer qu'une seule cartouche réunissant les deux actions RPG de The Gentlebros. Le second opus permet d'ailleurs de parcourir l'aventure à deux joueurs, le second joueur prenant alors le contrôle d'un chien.