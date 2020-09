News CastleStorm II (Switch)

L'univers de CastleStorm est de retour dans une suite concoctée toujours par Zen Studios, qui délaisse ainsi un temps ses nombreux titres de flipper. On ne change pas vraiment la formule, nous retrouvons ainsi un Tower Defense, cette fois tournant sous Unreal Engine 4, ce qui apporte quelques effets graphiques plus léchés. Incarnez les héros de votre choix et participer à l'une des deux campagnes disponibles. Si les chevaliers sont toujours bien présents, cette fois nous avons également des morts vivants sortant des tombes.





Selon le personnage choisi, vos armes et vos tactiques accessibles seront différentes. Et en face de vous, il y aura du bon monde, avec des sorcières enchanteresses, des griffons (les moutons sont toujours de la partie mais nous aurons aussi des moutons zombies !), des cadavres sans tête, des cavaliers sans tête.



Un jeu qui devrait apporter une ambiance intéressante, surtout en période d’ Halloween, et qui est proposé pour son lancement avec une réduction de 10%, soit 17,99 € au lieu de 19,99 €.



CastleStorm II - Arrives September 23! Pre-Order Now! 23/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On se regarde une petite vidéo de gameplay partagée par la chaine Youtube Handheld Players. Le texte sera en français à l'écran ! Prévoir 2247 Mo d'espace mémoire pour accueillir ce titre.