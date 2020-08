News Captain Tsubasa : Rise of New Champions (Switch)

Le studio japonais ayant par souci de cohérence (et de visibilité dans l'ensemble des pays du monde) l'intention de conserver désormais le nom original de chacun des personnages imaginés par l'auteur Yōichi Takahashi, c'est donc sous le nom de Tsubasa Ohzora que les plus anciens d'entre nous devrons se faire à l'idée de prendre en main ce joueur bien connu de notre enfance, dans des matchs de foot qui eux n'ont pas changé au niveau de leur punch quelque peu exagéré (on se croit à une finale du mondial à chaque match). De toute manière, ce retour aux noms d'origines japonais est désormais la règle dans l'ensemble des franchises.





Bandai Namco a partagé une nouvelle vidéo "Tutorial" pour son titre Captain Tsubasa : Rise of New Champions", qui présente les contrôles et les mécanismes du jeu. La voici dès à présent :





PS4, NSW, PC | CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS TUTORIAL 13/08/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Le jeu sera disponible à compter du 28 août 2020. Allez-vous investir ? N'hésitez pas à partager vos commentaires sur notre forum ou notre discord.





Source : Bandai Namco