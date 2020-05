News Captain Tsubasa : Rise of New Champions (Switch)

A noter, avant de passer aux annonces officielles, qu’une édition Standard day-one ajoutera en plus du jeu de base quelques bonus pour les acheteurs day-one comme le fait souvent Bandai Namco : les uniformes des équipes Open Sky, Hawk, All-Japan Junior, Meiwa et Shutetsu, le ballon de défi signé du célèbre gardien Wakabayashi, et deux compétences pour votre gardien. En l’absence d’image à l’heure actuelle, on restera prudent sur ce point.

quatre cartes à jouer,

CAPTAIN TSUBASA: RISE OF NEW CHAMPIONS - Street Date Trailer 26/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les fans de football seront privés de championnat cette année, mais du côté du jeu vidéo, il y aura largement de quoi faire. Après Street Power Football, c’est Captain Tsubasa qui se rappelle à notre bon souvenir.Les fans nostalgiques d’Olive et Tom, les nouveaux venus qui découvrent la série avec sa diffusion sur TFX le dimanche matin auront très certainement envie de mettre la main sur ce Rise of the New Champions.Bandai Namco a ainsi prévu quatre éditions collectors pour son titre :L’édition Deluxe contiendra le jeu en version physique, l’uniforme V-Jump, le character pass de neuf personnages et le bonus du season pass l’uniforme New ChampionsL’édition collector inclura le jeu en version Deluxe, un Steelbook, 9 personnages supplémentaires,l'uniforme des New Champions, un uniforme aux couleurs du magazine V-Jump, un poster, deux écussons à broder sur votre petit haut préféré, ainsi qu'une figurine d’Oliv... euh Captain Tsubasa de 28cm tout de même.L'édition Champions en plus du contenu de la Collector’s Edition un maillot de football au nom de Tsubasa, et ne sera disponible que sur la boutique de Bandai Namco.L’édition Légende (Disponible uniquement sur la boutique en ligne de Bandai Namco elle aussi), regroupe tout le contenu des éditions précédentes, en y ajoutant un baby-foot aux couleurs de Captain Tsubasa de chez René Pierre,pas encombrant pour un sou. Et attention, le tarif fait mal : 1999,99€La vraie nouvelle de cette annonce c’est que la date de sortie du jeu est fixé au 28 août. Si vous comptiez occuper vos vacances d’été un peu spéciales cette année avec le titre, il va falloir vous raviser.