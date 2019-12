News Cadence of Hyrule (Switch)

Disponible dès aujourd'hui, Ode à Octavo vient compléter la compagne de Cadence of Hyrule en proposant cette fois aux joueurs d'incarner le méchant de l'histoire. Le DLC permet de découvrir l'histoire d'Octavo et ainsi d'en apprendre plus sur les motivations du méchant. Pourquoi souhaite-t-il tant conquérir le royaume d'Hyrule ? Voilà le mystère que vous propose de découvrir ce DLC totalement gratuit.Ce DLC ajoute également le tout nouveau mode Donjon, qui se propose de tester votre endurance en vous mettant face à des ennemis de plus en plus belliqueux. Attention cependant, pour pouvoir profiter de DLC gratuit, il vous faudra d'abord avoir complété l'aventure principale.Pour rappel, Cadence of Hyrule est la rencontre entre le jeu indépendant Crypt of the Necrodancer et l'univers de The Legend of Zelda. Le titre se veut plus abordable que le titre dont il est spin-off, en proposant notamment un mode permettant de profiter du jeu sans la "contrainte" du rythme à respecter. Le titre est disponible sur le Nintendo eShop au prix de 24.99€, et une version démo est toujours disponible pour vous faire une idée du titre.