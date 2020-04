News Burnout Paradise Remastered (Switch)

EA nous avait promis préparer des jeux pour Switch, et tout cela s'est matérialisé, jusqu'ici, en ce portage du remaster du jeu de courses de 2008 de Criterion Games. Et si on espère forcément mieux de l'éditeur américain, il faut bien admettre qu'on accueille tout de même avec un certain entrain l'arrivée de l'un des meilleurs jeux de courses arcade sorti à ce jour.Et EA ne faisant jamais rien comme les autres, l'éditeur a ouvert un site afin de lancer la future campagne de précommande qui débutera le 23 avril. La page est déclinée en plusieurs langues, et c'est la page polonaise qui donne une indication plus précise de la date de sortie du titre, avec le mois de juin qui vient d'ajouter au 2020 des autres langues.L'info nous vient de Gonintendo et peut-être consultée sur cette page . Pour rappel, le remaster de Burnout Paradise proposera sur Switch tout le contenu sorti pour le jeu d'origine, DLC compris, et promet de tourner à 60 FPS sur la console de Nintendo. On espère que cela aussi disponible en mode portable, afin que les possesseurs de Switch Lite ne soient pas lésés.