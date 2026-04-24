Bubsy 4D s'offre une démo sur Nintendo Switch

Bubsy 4D - Official Announcement Trailer Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bubsy, petit lynx sorti de l'imagination de l'emblématique studio Atari revient faire parler de lui cette année. Après avoir fait une incursion sur Super Nintendo et Mega Drive, les développeurs de Fabraz comptent souffler la 30e bougie de la sortie de Bubsy 3D sur PlayStation en sortant Bubsy 4D. Nous avons donc pu essayer la démo disponible depuis cette semaine sur le Nintendo eShop afin de nous donner un avant-gout du jeu.Cette démo nous propose une entrée en la matière originale avec une scène filmée au caméscope sous une musique aux allures jazzy et chill. Les vois sont en anglais mais nous retrouvons les bulles de dialogue en français. Les dialogues du début nous campent le récit, les wooglies sont de retour et vont capturer depuis leur soucoupe volante des moutons qui se font désormais appelés « beebots » représentant désormais une menace pour nos amis.Après cette longue cinématique de près de 10 minutes, nous sommes invités à poursuivre l'aventure avec un didacticiel narré par Virgil le Professeur qui vous familiarisera avec les différents mouvements de Bubsy. Nous voici donc projeté dans un jeu de type plateformes 3D aux couleurs saturées qui n'est pas sans rappeler Crash Bandicoot premier du nom sur Playstation.D'emblée, on pourra être rebuté par une caméra fort capricieuse et des décors pas franchement au goût de tous .... Les musiques sont plutôt répétitives et pas franchement emballantes. Bubsy répond cependant au doigt et à l'œil et au rayon des bonnes nouvelles, on ne constatera pas de ralentissement mais les égarements de caméra restent agaçants.On appréciera également la capacite de se transformer en boule de poils mais encore une fois entachée par la caméra qui ne suit pas. A l'issu de ce didacticiel pas franchement emballant, nous sommes invités à poursuivre un niveau qui nous laissera au final assez perplexe.Du coup, Bubsy 4d ravira certainement les amoureux de Lynx mais pour les autres il faudra attendre la sortie du jeu final pour voir si les défauts de la démo seront corrigés. D'ici-là, Bubsy 4D sera disponible le 22 mai 2026 sur NIntendo Switch et Nintendo Switch 2. A noter qu'il est déjà en promotion pour toute précommande au prix de 17,99 euros.