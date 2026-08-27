Trine 6 repoussé au 4 mars 2027 sur Switch 2 et Switch
Frozenbyte décale son action-plateforme de près de six mois après un test privé, et détaille les chantiers qu'il compte mener sur les énigmes, le combat et le multijoueur.News
- Trine 6: Together in Time quitte le 17 septembre 2026 pour le 4 mars 2027
- Frozenbyte s'appuie sur les retours d'un test privé pour justifier ce délai
- Le studio annonce des chantiers sur les énigmes, le combat, la caméra et le multijoueur en ligne
Ceux parmi nos lecteurs qui avaient déjà bloqué leur mi-septembre pour accueillir Trine 6: Together in Time vont tomber de leur chaise : le jeu ne sortira pas le 17 septembre. Frozenbyte a en effet tout juste annoncé un report au 4 mars 2027. 6 mois, ce n'est pas rien, mais cela semble justifié par des sessions de tests qui ont révélé des problèmes difficiles à corriger pour la date initialement prévue.
Le décalage concerne toutes les versions du jeu, aussi bien Nintendo Switch 2 que Nintendo Switch, sans oublier les PS5, Xbox Series et PC.
Un report qui s'expliqueLe studio finlandais n'a pas lâché sa nouvelle date sans la justifier. Il est parti des retours récoltés lors d'un test privé mené auprès de sa communauté, et il assume que ces retours ont mis le doigt sur des faiblesses suffisamment bloquantes pour assurer une bonne réception de la part des joueurs à sa sortie.
Frozenbyte explique avoir désormais une image beaucoup plus claire de ce qui fonctionne et des endroits où Trine 6 doit progresser. Le studio va donc prendre du temps supplémentaire pour ajouter une toute nouvelle façon d'aborder les énigmes tout au long du jeu, donner à ses héros davantage d'occasions de briller, et retravailler le combat, le comportement de la caméra, l'accueil des nouveaux venus ainsi que les systèmes de multijoueur en ligne.
Avec des chantiers nommément cités, le studio a le courage d'expliquer la situation, et se dit confiant sur le fait que ce délai lui permettra de livrer une meilleure aventure.
Les énigmes au centre du chantierLe point le plus intrigant reste cette nouvelle manière de vivre les énigmes. Le jeu proposait déjà un mode Freestyle et un mode Classic Puzzle, l'un pour celles et ceux qui bricolent des solutions improbables avec les pouvoirs des héros, l'autre pour qui préfère l'énigme carrée avec sa solution attendue. Frozenbyte semble vouloir aller plus loin dans cette direction, sans avoir encore détaillé de quoi il retourne.
Le travail annoncé sur la caméra et sur le multijoueur en ligne mérite lui aussi qu'on s'y arrête. La série vit beaucoup par sa coopération, et une caméra capricieuse à plusieurs peut plomber une soirée entière.
Une série qui n'a jamais lâché les consoles NintendoTrine accompagne les machines de Big N depuis un moment déjà. Nous relayions l'arrivée de Trine Enchanted Edition sur Wii U il y a plus de dix ans, puis le premier trailer de Trine 4 qui marquait le retour de la série à la vue de côté après l'expérience malheureuse de Trine 3.
Ce sixième épisode continue sur la même lancée, et le fait qu'il sorte encore sur la Switch originale en plus de la Switch 2 n'était pas gagné d'avance. Frozenbyte ne coupe pas le cordon, tant mieux.
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Sources : Frozenbyte, Gematsu
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