Super Mario Galaxy le film sort enfin au Japon
Sorti le 1er avril en France et aux États-Unis, Super Mario Galaxy le film pose enfin ses valises au Japon ce 24 avril, et Big N a prévu un programme événementiel de grande ampleur pour célébrer l'occasion.News
- Le film sort au Japon le 24 avril, soit 24 jours après la sortie mondiale
- L'app Nintendo Today! propose un check-in spécial : scanner l'affiche cinéma débloque cadres photo, fonds d'écran et un registre de visionnage
- Cinq salles TOHO Cinema deviennent des "Super Mario Theater" du 24 avril au 10 mai, avec la possibilité de rencontrer Mario et Yoshi et la distribution de cadeaux exclusifs
- Super Mario Run et Pikmin Bloom accueillent chacun un événement croisé lié au film jusqu'en mai et juin
- Shigeru Miyamoto confirme que la version japonaise n'est pas une localisation mais une version authentiquement japonaise, développée dès le départ avec Illumination
Trois semaines et demie après l'invasion mondiale, le Japon accueille Super Mario Galaxy le film dans ses salles. Un calendrier décalé qui peut surprendre pour un film co-produit par Big N, mais Nintendo a visiblement anticipé l'attente en préparant un lancement japonais traité comme un événement à part entière.
Nintendo Today! : scanner l'affiche pour débloquer du contenuParmi les premières choses à faire à l'entrée de la salle : sortir son téléphone et ouvrir Nintendo Today!. L'application mobile intègre une fonctionnalité de check-in spéciale : en scannant l'affiche officielle du film, on débloque huit cadres photo, huit fonds d'écran exclusifs, et un registre de visionnage qui enregistre la date et le lieu de la séance. Un souvenir numérique pour marquer le moment et on espère que les Japonais auront la bonne idée de partager ces médias sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse nous aussi en profiter.
Super Mario Theater : cinq salles TOHO transformées en événementDu 24 avril au 10 mai, cinq salles TOHO Cinema participent au programme "Super Mario Theater" : Hokkaido, Tokyo Roppongi Hills, Aichi, Osaka Namba et Fukuoka. Ces salles bénéficient d'un habillage spécial des sièges, de rencontres avec Mario et Yoshi, et d'une vidéo exclusive mettant en scène les deux doubleurs japonais principaux du film : Miyamoto Masumoto (Mario) et Hatanaka Yuu (Luigi).
Les premiers spectateurs repartent également avec un bracelet snap exclusif, offert dans la limite des stocks disponibles. Pour accompagner le tout, une boîte de popcorn aux couleurs de Yoshi fait son apparition dans toutes les salles TOHO projetant le film à partir d'aujourd'hui. On a un souvenir pénible de la disponibilité de ces seaux Yoshi en France, rapidement en rupture de stock, espérons que le public japonais ne fera pas face au même phénomène de revente à prix d'or...
Yoshi and Mario mascots for the release of The Super Mario Galaxy Movie in Japan! pic.twitter.com/EktQN2Rm2k— Genki✨ (@Genki_JPN) April 24, 2026
Enfin, un "Character Card Set" complète le tableau des cadeaux d'entrée : cinq cartes physiques tirées du set de 40 cartes digitales disponibles sur Nintendo Today!, là encore en quantité limitée pour les premiers arrivés. Ca nous rappelle un peu les tickets spéciaux distribués par UGC les premiers jours de la sortie du film, pour le côté exclusif et rare de l'initiative.
Super Mario Run et Pikmin Bloom rejoignent la fêteL'écosystème mobile se met lui aussi en mode film. Dans Super Mario Run, un événement actif jusqu'au 29 mai propose de compléter des missions pour remporter des statues Mario et Yoshi aux designs inspirés du film. On profite également d'un parcours gratuit par jour (plus un second si l'on a lié son compte Nintendo), ainsi que de promotions sur les contenus du jeu jusqu'à la même date.
Miyamoto : "Ce n'est pas une localisation japonaise"Présent à la première japonaise le 21 avril, Shigeru Miyamoto a tenu à clarifier la nature de la version que le Japon découvre aujourd'hui. Il n'a pas supervisé une simple adaptation : il s'agit selon lui d'une "véritable version japonaise", avec des expressions et formulations propres développées dès le départ en collaboration avec le PDG d'Illumination Chris Meledandri.
Shigeru Miyamoto made a surprise appearance at the premiere of the Japanese version of The Super Mario Galaxy Movie!— Genki✨ (@Genki_JPN) April 21, 2026
He says Chris Meledandri entrusted all of Japan to him so he felt a lot of pressure. He says for Japan it is not a “localization” but a “Japanese version”. There… pic.twitter.com/rJCgnRa38A
Pendant ce temps, le film continue sur sa lancée !Avec 764 millions de dollars au box-office mondial au 21 avril (dont 364 millions en Amérique du Nord et 400 millions à l'international), Super Mario Galaxy le film s'impose comme le film d'animation le plus rentable de l'année 2026 à ce jour. Le grand public répond présent, même si la presse spécialisée reste plus réservée.
À lire aussi : notre avis sur le film Super Mario Galaxy
Pour tout savoir sur les coulisses du film et l'histoire des films Mario, on vous renvoie aussi vers notre récap complet "Super Mario Galaxy le film : 10 révélations autour des films Mario pour briller en société" !
Sources : Nintendo Japon (et là), GoNintendo
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