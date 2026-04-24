Super Mario Galaxy le film sort enfin au Japon

Yoshi and Mario mascots for the release of The Super Mario Galaxy Movie in Japan! pic.twitter.com/EktQN2Rm2k

Shigeru Miyamoto made a surprise appearance at the premiere of the Japanese version of The Super Mario Galaxy Movie!



He says Chris Meledandri entrusted all of Japan to him so he felt a lot of pressure. He says for Japan it is not a “localization” but a “Japanese version”. There… pic.twitter.com/rJCgnRa38A