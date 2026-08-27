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The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered A paraître sur Switch 2 le 29/09/2026
News The Witcher 3: Wild Hunt – Remastered (Switch 2)

[GC2026] The Witcher 3 Remastered Switch 2 aussi pour les possesseurs de la version cartouche.

CD project a pris rapidement la parole pour rassurer les possesseurs de la version cartouche de The Witcher 3 quant à la possibilité de mettre à jour leur jeu sur Switch 2.

News
Petit retour sur la très belle annonce de l'Opening Night Live de la GamesCom 2026 où CD Projekt a annoncé de beaux cadeaux pour les joueurs avec la sortie d'une nouvelle version remasteriser de son grand classique The Witcher 3 pour le 29 septembre prochain, avec dans le même temps, la gratuité de la mise à niveau pour les possesseurs d'une version du jeu, la gratuité des deux premiers DLC pour les possesseurs de la version de base du jeu, et ce qui nous intéresse plus particulièrement, la confirmation d'une version Switch 2 qui sortira le même jour, nous permettant à nous, pauvre joueurs Nintendo, de pouvoir enfin profiter du Goty 2015 dans des conditions décente.

Cependant, nous vous expliquions hier que malgré la disponibilité de la mise à jour sur l'eShop pour les possesseurs d'une version numérique du soft sur Switch première du nom, il émergeait sur la toile une crainte quant aux propriétaires des version cartouches du jeu de ne pas pouvoir profiter de la mise à jour car cela devait nécessiter un nouveau téléchargement total et que le jeu n'était pas lié au compte Nintendo. Sentant la polémique enfler rapidement sur les réseaux, CD Projekt n'a pas laissé planer le doute et a très vite éteint l'incendie avec un communiqué confirmant bien que la possibilité de passer à The Witcher 3 Wild Hunt Remastered concernait également les joueurs de la version physique Switch.
En effet, dans un post sur X du compte tchèque de CD Projekt, la société a confirmé que les possesseurs de la version cartouche Switch du jeu vont pouvoir bel et bien bénéficier de la version Switch 2 de The Witcher 3, il n'ont tout simplement pas encore explicité les modalités.

Peut-on donc s'attendre a un lien via la cartouche, tel que fonctionnait la mise à niveau payante de Hogward Legacy lors du lancement de la Switch 2. Même si tout ça nous parrit encore flou, la nouvelle reste bonne a prendre afin de ne pas avoir a repasser à la caisse une seconde fois.
The Witcher 3: Wild Hunt - Remastered | Official Announcement Trailer
Retrouvez la vidéo sur YouTube
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