News Boot Hill Bounties (Switch)

Boot Hill Bounties - Launch Trailer - Nintendo Switch 15/04/2020

Le comté de Bronco est au bord de la guerre, et c'est dans ce contexte que Kid, Doc, Moon et Rosy reprennent du service dans la suite de Boot Hill Heroes. Ils doivent traquer les cinq criminels légendaires Creed Little, Stampede Sally, Tuco Delgado, Burning Crow et Scorpion Saint dans une aventure RPG toute en pixels et jouable jusqu'à 4.Le titre est disponible depuis hier sur le Nintendo eShop et Nintendo a pour l'occasion publié un trailer de lancement :Le titre se présente comme "une combinaisons d'idées anciennes et nouvelles pour proposer une expérience RPG unique, qui plaira aussi bien aux fans de la première heure comme aux nouveaux venus."Son ambiance western spaghetti mêlée à des éléments de RPG japonais a en tout cas un certain charme, et le fait de pouvoir partager l'aventure jusqu'à quatre est un petit plus intéressant, même si cela se limitera au multi-local.On notera que le titre a fait le choix de ne pas inclure de combats aléatoires, permettant ainsi d'éviter les ennemis. Le système de combat est quant à lui en temps réel et non au tour par tour comme pourrait le laisser penser le trailer. Des choix qui devraient satisfaire les fans de Westerns possiblement rebutés par la complexité et la répétitivité des J-RPG old-school.Disponible depuis fin 2017 sur PC, le jeu est proposé à 13,49€ sur le Nintendo eShop.