News Nintendo Switch (Switch)

Le principe des cartes Jackpot

Acheter la console Mario

On récapitule

Aujourd'hui, la FNAC propose plusieurs opérations promotionnelles cumulables, et on a décidé de les mettre à profit pour s'offrir la nouvelle Nintendo Switch en édition limitée Super Mario, aux couleurs du plombier, et qui sort sur le marché ce vendredi 12 février 2021. La console, qu'on vous avait présentée ici et dont on pourra donc bientôt vous faire un unboxing à notre façon, se compose notamment d'une station d'accueil et d'une Switch aux couleurs de Mario. Son prix de vente est autour de 320 €.Grâce à deux promotions, il est possible de réaliser une économie intéressante qui vous permet, au final, de ne payer la console que 240 €. C'est pas mal, compte tenu du fait que vous pouvez facilement revendre votre Switch à 200 € environ sur vos sites d'annonce ou certains revendeurs. Pour ce faire, il faut d'une part investir dans des cartes Jackpot de la FNAC Darty, puis acheter la Nintendo Switch Mario en saisissant un code promotionnel spécial.Les cartes Jackpot sont des cartes spéciales mises en vente par la FNAC qui permettent de bénéficier d'un solde de 50 ou de 150 € en ne dépensant que 40 ou 130 €. Pour notre petit montage, nous avons acheté deux cartes Jackpost à 150 €, et avons été facturé 260 € par la FNAC pour cet achat. Et voilà déjà 40 € d'économisés : cliquez ici pour accéder à la fiche Carte Jackpot 150 € payé 130 € de la FNAC Vous recevrez, quelques minutes après votre commande, le numéro de la carte Jackpot et son code de confirmation par email. Vous en aurez besoin pour passer à la seconde étape de votre projet !La seconde étape consiste à acheter la Switch Edition Limitée Mario, via cette fiche produit . Son prix de vente est de 319.99 € : vous saisirez le code "CUPIDON" (en majuscules et sans les guillemets) dans le champ "bon de réduction du site, et vous utiliserez pour régler vos deux cartes Jackpot pour financer cette opération.Grâce au code CUPIDON, chaque client avec un panier de plus de 300 € se voit offrir un bon cadeau de 40 € qui sera crédité sur son compte fidélité.Si on calcule les différentes remises et le chèque cadeau dont on peut bénéficier, notre Switch Mario nous est donc revenue à 240 € : 260€ de cartes Jackpot valant 300€, puis 40€ de chèque cadeau. Cela représente une économie de 80 € sur l'achat du produit, une remise qui n'est pas négligeable pour une console qui sera du plus bel effet à côté de notre TV !1. Achetez deux Cartes Jackpot de 150 € payées 130 € 2. Attendez de recevoir les codes des cartes Jackpot par email3. Rendez-vous sur la fiche de la Switch Mario 4. Pré-commandez la console en saisissant le code CUPIDON5. Réglez votre commande en utilisant vos deux cartes JackpotIl ne reste plus qu'à attendre la livraison, et on se donne ici rendez-vous d'ici peu pour un unboxing de cette Switch Mario collector qu'on a trop hâte de recevoir (oui, on sait, on est faible !).Note : les liens vers la FNAC sont des liens affiliés qui nous permettent de percevoir une petite commission sur la vente, sans aucun impact sur votre transaction. Merci pour votre soutien !