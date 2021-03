News Nintendo Switch (Switch)

Par sebiorg

sebiorg Publié le 23/03/2021

à 11h47



La fin de l'année 2021 (donc les fêtes) devraient accueillir de nouvelles déclinaisons de la Switch. On parle bien au pluriel car si le journaliste Takashi Mochizuki reparle à nouveau de l'écran Samsung 7 pouces Oled devant équiper une version premium de la Switch, avec plus de mémoire et un nouveau soc pour remplacer celui de l'actuelle console, arrivé en fin de production, nous n'oublions pas à notre niveau les nombreux accords avec d'autres fournisseurs d'écrans asiatiques évoquant des diagonales plus classiques.



Nous avançons clairement vers un rafraîchissement de gamme puisque le nouveau processeur Nvidia sera obligatoirement utilisé pour tous les modèles, cela entraîne donc une mise à jour de la Switch Lite et donc une mise à jour de l'actuelle Switch. Les différents accords avec divers fournisseurs d'écrans confirment le besoin de ne pas dépendre d'un seul fournisseur (vitale en cette période de pandémie). Il faut conserver une Switch Lite en produit d'appel pour permettre financièrement au maximum de joueurs de pouvoir continuer à investir dans une console Nintendo. De l'autre côté, la version premium permettrait un plus grand confort pour certains portages de jeux.



La nouvelle gamme de Switch mise à jour profitera de l'intégration de la technologie DLSS de Nvidia. Une technologie qui commence à bien faire ses preuves sur PC et qui se montrera très utile en mode portable et surtout en version dockée. Évidemment, cette nouvelle technologie devra être prise en compte par l'utilisation d'une couche de code supplémentaire, qui peut être ajoutée aux anciens titres via une mise à jour (cela fait un moment que l'on repère différents messages sur les forums spécialisés évoquant des patchs en cours pour mettre à jour quelques anciens titres, dont certains de Nintendo) tandis que l'on a relayé des appels lancés aux développeurs pour prévoir la gestion de leurs futurs jeux jusqu'à une résolution 4K.



L'objectif est clairement de permettre un affichage plus propre sur le parc de télévision des joueurs actuels sans chercher à concurrencer la puissance des nouvelles PS5 ou Xbox One Séries X. Mais en permettant un framerate à 30 fps constant au minimum en mode portable et pousser le curseur beaucoup plus régulièrement vers le 60 fps en 1080p, Nintendo compenserait largement un des reproches de manque de puissance que l'on peut appliquer à la Nintendo Switch. Si les mises à jour pourront être apportés aux titres anciens, on vise d'abord les nouveaux jeux, les portages de titres PS4 et surtout les titres multiplateforme et cross-plateforme qui auront bien besoin de ce surcroit de puissance.



Cela ne change rien au parc installé. Les jeux continueront à être développés pour l'ensemble des Switch, cela sera l'optimisation DLSS qui fera la différence selon la version que vous posséderez. Bref, un constat que l'on trouve sur les jeux pour mobile, qui tournent plus ou moins bien selon le matériel sous le capot, tout en conservant la compatibilité.



