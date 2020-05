News Bioshock: The Collection (Switch)

Bioshock Collection Nintendo Switch Handheld gameplay 28/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bioshock 2 Nintendo Switch handheld gameplay 28/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

30 minutes of Bioshock Infinite handheld gameplay on Nintendo Switch 28/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Jusqu’ici annoncée comme une compilation, il s’avère que chaque jeu de la collection BioShock pourra finalement être acheté indépendamment au prix de 19,99€. L’information n’est pour l’instant valable que pour l’eShop US, mais il y a peu de chances que cela ne soit pas aussi valable pour notre eShop européen.On sait en tout cas que Bioshock pèsera 12,5 Go, Bioshock 2 10,4 Go et BioShock Infinite atteindra lui les 20,7 Go. Il faudra donc prévoir presque 45 Go pour jouer au trois opus. C’est là que l’on voit que les 32 Go de base de la Switch paraissent bien dérisoires.Le Youtuber Raijin a réalisé plusieurs vidéos en mode portable, permettant de voir tourner le jeu en conditions réelles. Bonne nouvelle, les jeux ont l’air fluides et similaires aux versions PS3 et XBOX 360. Encore heureux diront certains, mais on nuancera en se disant qu’en mode portable cela reste plus qu’appréciable. On attendra évidemment d’en voir plus pour se rendre compte de la qualité du travail de portage, mais ce premier contact est rassurant.