News Finance et chiffres de vente

En quatre années, la vitalité de la console est la preuve que ses pères ont vu juste en proposant une console portable et de salon, qui combine le meilleur des mondes et des franchises appréciées en quantité. C'est un constat sans appel, quand on étudie les chiffres. Alors que Microsoft se casse toujours les dents pour s'implanter sur le marché national nippon, que Sony voit son emprise s'effriter dans le cœur des joueurs japonais avec un démarrage de la PS5 plus que tiède, la Switch caracole en tête et sauve le monde des consoles par rapport au grignotage en règle organisée par le marché des jeux sur mobiles.





Voici quelques données éloquentes en provenance de Gamesindustry.biz , d'après les rapports de Nintendo et les données Famitsu : 87% de toutes les consoles vendues l'année dernière au pays du soleil levant sont des consoles Nintendo. La Nintendo Switch standard s'est vendue à 3,9 millions d'unités et la Switch Lite à un peu plus de 2 millions d'unités. Un joli score en une année, malgré la pandémie.





Mais il faut également se tourner vers le software. Si nous avons déjà évoqué dans nos colonnes qu'Animal Crossing : New Horizons avait été le jeu le plus vendu, avec 6,4 millions d'exemplaires, une autre donnée est aussi intéressante : Nintendo détient également près de 50 % des ventes de jeux en boîte en 2020. Avec de tels résultats, on comprend que Nintendo préfère ne pas évoquer à présent la nouvelle étape en jouant sa partition calmement, il ne faudrait pas effrayer la clientèle ou casser cette dynamique par une annonce un peu trop anticipée d'une nouvelle révision de la Switch, plus puissante, sans avoir le stock nécessaire produit pour parer à une future grosse demande d'une classe d'âge plus élevée de joueurs (plus que de joueuses).





Le détail de ce Top 10 des ventes annuels physiques japonaises peut être consulté ci-dessous :