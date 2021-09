Bayonetta 3 restera une exclusivité Switch

On l'avait attendu le retour de notre sorcière depuis sa première annonce en 2017. Finalement ce sera au cours de l'année 2022, sans autre précision, mais nous tenons le bon bout. La première vidéo a donc claqué dans les yeux des fans avides de nouvelles lors du dernier Nintendo Direct de ce 24 septembre 2021.



Le rendu semble de qualité, les développeurs ont encore poussé un peu plus haut le curseur des performances (certains se demandent même sur les forums si le report à un vague 2022 n'est pas aussi une occasion pour lancer le jeu dans le sillon du serpent de mer Switch Pro, quand les problèmes d'approvisionnement et de transport seront réglés, mais à notre niveau, on préfère mettre de côté toutes ces spéculations le temps de laisser tout cela se décanter).