Bayonetta 3 : patience, tout roule, mais on ne peut rien montrer

L'année 2017 a été prometteuse pour la Switch et nous a livré de très belles cartouches de jeux. Mais deux titres annoncés de longues dates se sont montrés particulièrement avares en informations depuis : Metroid Prime 4 et Bayonetta 3. Si le premier a connu une sévère réorientation de son travail de développement et est reparti de zéro, expliquant le silence qui a suivi autour du jeu, pour le second, on reste plus étonné. Au point que certains fans se sont demandés si le jeu n'avait tout simplement pas été annulé.





Atsushi Inaba, le directeur de PlatinumGames, a tenu à rassurer les fans.

Ne vous inquiétez pas pour le moment, a-t-il dit. Tout va bien.

Ok, mais après avoir été annoncé il y a quatre ans, l'attente est longue. Une attente que comprend bien Hideki Kamiya, coincé entre l'envie de montrer quelques chose et le black-out imposé par Nintendo.





Je dois m'en tenir à cette position pour l'instant car, en fin de compte, ce n'est pas à nous de décider quoi dire et quand le dire.

Bien que tout le monde s'impatiente de voir le jeu, nous attendons aussi vraiment, vraiment, de le sortir. Tous ceux qui travaillent sur le projet sont bien sûr très fiers de ce que nous faisons et veulent que tout le monde voie ce que nous faisons.



Autant les fans l'attendent, autant nous attendons le jour où nous pourrons le montrer. Nous voulons que tout le monde nous encourage dans la dernière ligne droite. Nous voulons aussi le montrer !





Nintendo ne semble pas vouloir le montrer pour le moment et on pense que sa sortie sera un temps fort pour la Switch. Mais cette attitude très secrète de Nintendo par rapport à ce titre étonne un peu et on comprend un peu plus pourquoi PlatinumGames a souhaité devenir un éditeur à part entière, et non un développeur seulement pour de grands constructeurs, afin de gagner en coudée franche et en autonomie.





