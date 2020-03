News The Wonderful 101 (Switch)

The Wonderful 1010 est sans aucun doute l'une des meilleures exclusivités sur la Nintendo Wii U, avec son gameplay dynamique et son action non-stop. Il était logique de le proposer désormais sur Nintendo Switch pour le faire connaître au plus grand nombre et une nouvelle bande-annonce vient de voir le jour au Japon puis en Amérique du Nord.





The Wonderful 101: Remastered is coming to Switch, PS4 and Steam! (60sec Trailer) 25/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si les possesseurs de la version Wii U feront probablement l'impasse sur ce nouvel achat,les autres joueurs se doivent de l'essayer ! Un titre qui a tourné en boucle chez nous et que l'on a adoré !