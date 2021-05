News Shin Megami Tensei III (Switch)

Shin Megami Tensei III Nocturne HD Remaster - Launch Trailer | PS4, Nintendo Switch, PC 26/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La sortie d'un Shin Megami Tensei est toujours un événement, même s'il s'agit d'un remake. Disponible sur PS4 mais aussi sur Switch, Shin Megami Tensei III: Nocturne HD Remaster est la réédition d'un grand classique au sujet duquel Kurogeek vous a tout dit dans le cadre de son test du jeu Il ne nous manquait plus qu'une bande-annonce de lancement et d'une nouvelle galerie d'images pour que notre bonheur soit complet, et surtout nous permette d'apprécier les améliorations apportées à ce remaster :- Des modèles 3D revus et corrigés- Des environnements 3D améliorés- De nouveaux niveaux de difficulté- Possibilité de sauvegarder quand on veut- Choix des voix en japonais ou en anglaisVoici la bande-annonce de sortie du jeu :Et voici la galerie de visuels proposée par Atlus (certains proviennent de la version PS4), en précisant qu'en Europe c'est Koch Media qui s'occupe de la distribution du jeu :Source : Gematsu