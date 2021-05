News Wing of Darkness (Switch)

Bande-annonce du jeu de tir Wing of Darkness

Le jeu de tir Wing of Darkness a récemment été repoussé au 3 juin sur la Switch. Maintenant que la sortie approche, l'éditeur Clouded Leopard Entertainment a mis en ligne un trailer de lancement pour le jeu. Cette vidéo montre une bonne partie du gameplay et de l'histoire en une minute et demie.