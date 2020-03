News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Animal Crossing: New Horizons - Votre île, votre vie ! (Nintendo Switch) 17/03/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette semaine est une semaine importante pour les fans d'Animal Crossing : le dernier opus de la série, Animal Crossing: New Horizons, sort sur Switch ce vendredi 20 mars, dans un contexte un peu particulier, on vous l'accorde.Voici la bande-annonce de lancement du jeu :Cette vidéo nous permet de découvrir les premières actions que vous serez amené à réaliser une fois sur l'île. En attendant de pouvoir en faire autant d'ici vendredi grâce au jeu que vous recevrez en livraison ou l'achat du jeu sur eShop, on vous propose de lire notre test d'Animal Crossing: New Horizons Et si vous avez un peu de temps, on vous a préparé un PNCAST #THEMA spécial consacré à Animal Crossing , disponible depuis hier !