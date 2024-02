Balatro cartonne et devient rentable une heure après son lancement !

C'est un véritable plébiscite pour le studio canadien LocalThunk derrière le jeu Balatro, qui mélange avec réussite roguelike, deckbuilding et poker. Son approche novatrice, avec des cartes de joker uniques qui peuvent radicalement modifier la façon dont le jeu est joué lui a permis d'obtenir très rapidement 98% d'avis positifs sur Steam et d'écouler plus de 250.000 exemplaires du jeu au cours des trois premiers jours de sa sortie. Un succès critique et commercial qui a “absolument pulvérisé” les attentes du studio.

LocalThunk a révélé une autre statistique étonnante : Balatro a réussi à franchir la barre du million de dollars de recettes 8 heures seulement après son lancement... et il a été rentable dès la première heure de sa mise en vente. C'est PlayStack, l'éditeur de Balatro, qui se frotte les mains. L'éditeur a ainsi déclaré que le titre détenait désormais le record du jeu le plus rapidement vendu au cours des huit années d'existence de la société.





Le jeu est disponible depuis le 20 février 2024 sur l'eShop de la Nintendo Switch pour la somme de 13,99 €. C'est un poids plume qui n'encombrera pas votre carte mémoire. Seul léger inconvénient, le jeu n'est disponible qu'en anglais.



Balatro - Official Launch Trailer 28/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mais quel est donc le principe de ce jeu ?

Dans Balatro, le joueur joue des mains de poker, mais le titre repose sur des mécaniques permettant de modifier ou d'attribuer des bonus à des cartes. On joue donc au poker mais on invite le joueur à changer les règles du jeu et clairement à tricher car les combinaisons que vous allez pouvoir rapidement vous procurer sont clairement illégales.

Au départ, vous commencez votre partie avec un jeu de 52 cartes classiques. L'objectif est de réaliser un score donné en réalisant des mains de poker (paire, suite, couleur, etc.). Mais pour augmenter son score au fur et à mesure des niveaux, il est possible d'attribuer des effets à son jeu. Et c'est là que le jeu devient génial, car il propose une rejouabilité infinie et devient très addictif.



Par le biais de 120 jokers qui attribuent un bonus de score en fonction des cartes jouées, vous allez pouvoir déclencher différents effets. Entre chaque niveau, une boutique permet d'acheter des boosters de cartes, proposant de choisir entre plusieurs modifications de son jeu de cartes initiales. Vous pourrez ainsi augmenter la valeur des points d'une carte, supprimer des cartes de votre jeu, transformer des cartes trèfles en cœur, de quoi pousser à trouver la combinaison la plus parfaite possible. Outre les jokers, vous avez accès à une quarantaine de cartes pour modifier votre jeu et 15 jeux de cartes initiaux sont disponibles avec chacun leurs règles spécifiques.

Balatro (Switch) Review - Roguelike Shuffle Up and Deal 28/02/2024 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : GoNintendo