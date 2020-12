News Balan Wonderworld (Switch)

Avec pas moins de 80 costumes différents conférant des pouvoirs spéciaux qui leur sont propres, ils devront se rendre dans 12 chapitres pour aider à chaque fois un personnage piégé par des émotions négatives afin de libérer son cœur (et accessoirement affronter le boss du niveau pour y parvenir, en utilisant les tenues du chapitre les plus adéquates).





Visuellement très attrayant (on attend cependant de voir comment tournera la version Switch par rapport à l'édition PS4 ou PS5), Balan Wonderword s'annonce comme le gros morceau de la fin d'année fiscale de Square Enix, si tout se déroule bien au niveau du développement. Square Enix a commencé à égrener les premiers trailers pour présenter un personnage de chaque chapitre, livrant coup sur coup les chapitres 4, 5 et 6. On vous propose une rétrospective complète, pour découvrir ces dernières vidéos et retrouver les premières si vous les aviez manquées.





Showtime! BALAN WONDERWORLD Opening Movie 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 1 The Man Who Rages Against the Storm 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 2 - The Dolphin and the Diver 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 3 - The Girl Who's Gaga for Bugs 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 4 - The Boy Who Would be One with the Wind 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 5 - The Lady Filled With Avian Adoration 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

BALAN WONDERWORLD | Chapter 6 - The Girl and the Kitten 19/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

C'est un gros produit que nous tease Square Enix, la nouvelle réalisation de deux grands du jeu vidéo : Naka Yuji (Sonic mais aussi Nights entre autre) et Oshima Naoto (Designer de Sonic et de Eggman), qui se retrouvent à travailler ensemble après 20 années d'activités chacun de leur côté. Bienvenue dans le monde de Balan Wonderworld, avec deux jeunes enfants, Leo et Emma, qui se retrouvent embarqués dans cet univers par un curieux personnage maestro, Balan. Ils devront restaurer l’équilibre perdu dans le cœur des habitants de Wonderworld et découvrir ce qui est important pour eux.Textes en français, jeu en solo, un titre qui s'annonce assez magique et dont nous aurons bien l'occasion de reparler d'ici sa sortie.