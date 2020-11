News Nintendo Switch (Switch)

La Switch est désormais devant la NES

Un objectif annuel réévalué à 24 millions (+5 !)

Nous évoquions ce matin les résultats semestriels de Nintendo , avec une statistique qui mérite une actualoité à part entière : avec 68.3 millions de consoles vendues, Nintendo voit la Switch passer devant la NES en termes de parc installé. Un sacré palier pour une console qui a par ailleurs vu ses objectifs de vente pour l'année fiscale prendre 5 millions à 24 millions d'exemplaires au 31 mars 2021.Pas la peine d'aller devant la Cour Suprême, Nintendo est formel : la Switch est passée devant la NES en termes de nombre de consoles vendues, un petit palier symbolique sur la route de l'Histoire, pour la console hybride de Nintendo.Avec 68.3 millions de consoles vendues au 30 septembre 2020, la Nintendo Switch continue donc sur sa très belle lancée. Maintenant que la NES est battue (son parc installé s'établit à 61.91 millions de consoles), c'est la Nintendo 3DS qui est en vue : cette machine s'est vendue à 75.94 millions d'exemplaires depuis son lancement, et devient donc un objectif atteignable.L'air de rien, Nintendo a revu à la hausse son objectif annuel : les ventes de Switch devraient s'établir à 24 millions d'exemplaires sur l'année fiscale, contre 19 millions dans le rapport précédent.5 millions d'exemplaires en plus, cela ne s'improvise pas, et ne nous surprend pas : nos lecteurs savent que depuis plusieurs mois, Nintendo a revu sa production à la hausse , ce qui mécaniquement doit se traduire par un nombre de consoles vendues en nette augmentation. Et bien la voilà dans les prévisions, à 24 millions d'exemplaires sur l'exercice fiscal.