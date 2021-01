News Monster Hunter Rise (Switch)

L'édition limitée Switch Monster Hunter Rise

La console Nintendo Switch Monster Hunter Rise 27/01/2021





La manette classique pro Monster Hunter Rise

Le 26 mars 2021, les fans de Monster Hunter vont devoir mettre la main à la poche à l'occasion de la sortie de Monster Hunter Rise sur Nintendo Switch. Au Japon, la passion coûtera encore plus cher dans la mesure où Nintendo a annoncé la sortie d'une Switch en édition collector Monster Hunter Rise, et d'une manette classique pro. Les deux produits sortiront eux aussi le 26 mars prochain.Au Japon, la console en édition limitée Monster Hunter Rise nous proposera de retrouver la console, le dock, une paire de Joy-Cons, le tout aux couleurs de Monster Hunter Rise, et avec évidemment un design personnalisé dans le style du jeu.On s'en doutait, mais le pack comprendra également un accès à la version digitale de Monster Hunter Rise, avec en plus un code de téléchargement pour le bonus de pré-commande et le "Deluxe Kit" composé d'éléments cosmétiques.Le prix de vente de cette édition collector de la Nintendo Switch Monster Hunter Rise est fixé au Japon à 38 400 yens (hors taxes).Quant à la Manette Classique Pro Monster Hunter Rise, reconnaissons que c'est une jolie manette que Nintendo et Capcom nous proposent, vendue au prix de 7480 yens.N'oubliez pas que d'ici la sortie du jeu, vous pouvez essayer la démo gratuite du jeu, et ainsi découvrir son gameplay. C'est d'ailleurs ce que Kurogeek avait pu faire à l'occasion d'une preview en avant-première quelques heures avant l'annonce officielle de cette démo. Par ailleurs, rappelons qu'en Europe, une édition collector du jeu est disponible en pré-commande Si Nintendo décidait de commercialiser cette édition collector en Europe, nous actualiserions évidemment cette info !Source : Gematsu