News Nintendo Switch Online

Fire Emblem: Shadow Dragon and Blade of Light fêtait son anniversaire hier 19 avril. Pour fêter ses trente années, Nintendo a donc sorti deux versions SP du titre sur l'application Famicom du Nintendo Switch Online Japonais. Ne cherchez donc pas les jeux sur notre version européenne, ils sont exclusifs à l'archipel nippon, n'ayant jamais été traduits. Mais si vous voulez tester les choses, on vous dit comment faire.Pour obtenir ces jeux, il faudra créer un compte japonais sur votre console si ce n'est pas déjà fait (et on vous le conseille vivement, car l'eShop japonais propose des démos de jeux parfois exclusives). Sur l'eShop japonais, il faudra télécharger l'app Famicom (nom japonais de la NES) puis la lancer avec votre compte disposant de l'abonnement au Nintendo Switch Online, ou si vous possédez un abonnement famille, ajoutez le compte japonais à votre famille et jouez directement avec ce dernier. Bon, en revanche, les jeux seront toujours en japonais, pour ça on ne peut rien faire, mais l'astuce fonctionne aussi pour la Super Famicom, vous donnant accès aux jeux non disponibles chez nous.Concernant ces versions SP, l'une vous propose de commencer une bataille alors Palla, Catria et Est sont sur le point de lancer une attaque en triangle. La seconde, plus intéressante, démarre au dernier chapitre, alors que Marth s'apprête à affronter Medeus pour sauver le monde.Source : serenesforest