La situation d'Atlus est clairement emblématique des relations compliquées entre la Switch et certains grands studios japonais, qui n'ont clairement pas pris le train des éditions en nombre sur la console malgré l'énorme succès commercial de la petite Nintendo. Et pourtant, cela semblait bien partie, avec un Atlus bien présent dès le lancement de la console et l'annonce phare de Shin Megami Tensei V, un titre toujours non sorti et encore bien mystérieux.



Tokyo Mirage Sessions #FE Encore - Vidéo d'aperçu du jeu (Nintendo Switch) 02/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Atlus a donc poursuivi ses franchises sur 3DS jusqu'à ce que la console périclite et on pensait ces derniers mois avoir l'assurance de recevoir le prochain opus de la franchise Etrian Odyssey, avant un grand silence et des annonces essentiellement sur console Sony. Et ce ne sont pas les annonces entourant les arrivées de Tokyo Mirage Sessions #FE Encore (un titre de niche dont le portage est surtout là pour préserver les investissements effectués lors du développement sur Wii U et impactés par la carrière courte de la console) ou l'arrivée de Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers (un action RPG qui n'est pas le portage espéré de Persona sur Switch et dont la promotion jusqu'à présent s'est surtout dévoilée par le biais de vidéos issues de son développement PS4) qui nous a clairement rassuré concernant le réel intérêt d'Atlus pour la console Switch.

Est-ce enfin le moment pour Atlus de changer de braquet ? On peut logiquement se poser la question au regard du sondage lancé par le studio (décidément c'est la mode en ce moment au Japon après Sony) pour demander aux fans leurs souhaits futurs. On y trouve des demandes concernant la Nintendo Switch, comme par exemple l'intérêt pour les joueurs d'avoir des portages d'anciens jeux sur la Nintendo Switch sur la 47e questions de ce sondage.







Portage de Revelations: Persona

Portage de Persona 2: Innocent Sin / Eternal Punishment

Portage de Persona 3, Persona 3 FES et Persona 3 Portable

Portage de Persona 4 et Persona 4 Golden

Portage de Persona 5 et Persona 5 Royal

Portage de Shin Megami Tensei III: Nocturne

Portage de Shin Megami Tensei IV

Portage de Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

Portage de la série Digital Devil Saga: Avatar Tuner

Portage de Devil Summoner: Soul Hackers

Portage de la série Devil Summoner: Raidou Kuzunoha

Portage de la série Etrian Odyssey

Portage de 13 Sentinels: Aegis Rim

Portage de Persona Q

Portage de Catherine: Full Body

Portage de Odin Sphere Leifthrasir

Portage de Dragon’s Crown Pro

Je ne souhaite jouer à aucun d'eux sur Nintendo Switch



Atlus est un habitué des sondages annuels (depuis 2015), mais c'est la première fois qu'il fait des propositions aussi précises sur la Switch. Il n'en oublie pas la PS5, indice du tiraillement entre conserver ses forces pour la Next Gen (avec de couteuses dépenses de développement) et besoin de faire fructifier ses anciennes franchises, en particulier sorties sur 3DS, sur les consoles actuelles du moment.





Si vous êtes intéressés pour regarder ce sondage réservé malheureusement aux Japonais, le lien est ici (environ une trentaine de minutes pour répondre à l'intégralité, ils ont jusqu'au 12 février pour y répondre, le site Persona Central en a livré une copie complète en anglais consultable ici ). Plus vous serez nombreux à manifester votre intérêt pour des portages Switch, et plus vos demandes auront de chance d'être pris en compte dans la décision finale. Mais tout ceci reste du portage, on aimerait malgré tout voir les premières images de Shin Megami Tensei V sur Switch depuis bien longtemps.





