News Astérix & Obélix XXL : Romastered (Switch)

Astérix & Obélix XXL : Romastered est le nom de la version remasterisée du jeu Astérix & Obélix XXL, que l'éditeur Microids a annoncé à l'occasion de la Gamescom 2020.Développé par OSome Studio, cette version bénéficiera évidemment d'améliorations graphiques, mais aussi de 4 nouveaux modes de jeu :- Mode Parcours : pour tester son agilité- Mode Contre le sablier : pour tester sa rapidité- Mode Extrême : pour les joueurs en quête de nouveaux défis- Mode Rétro : pour basculer aux visuels de l'époqueVoici d'ailleurs quelques images du mode Rétro :Astérix & Obélix XXL nous emmène dans une aventure où tous les habitants du village d'irréductibles Gaulois ont été capturés et emprisonnés aux quatre coins du monde par les Romains.Notre mission, en incarnant Astérix, Obélix ou même Idéfix, sera de parcourir le monde pour libérer ses concitoyens : Normandie, Grèce, Helvétie, Egypte et Rome, bien entendu, seront ainsi au programme du voyage.Voici la bande-annonce dévoilée par Microids :Et quelques captures d'écran :