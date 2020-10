News Astérix & Obélix XXL : Romastered (Switch)

Astérix & Obélix XXL Romastered |Trailer de lancement | Microids & OSome Studio 23/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Astérix & Obélix XXL : Romastered est une version remasterisée d'un jeu sorti en... 2003. Ca ne nous rajeunit pas, et l'éditeur a fait en sorte que ce remaster du jeu soit aussi augmenté de plusieurs nouveautés que nous avions détaillées dans cette news Il nous manquait la bande-annonce de lancement, qui revient sur les changements apportés au jeu afin de le rendre plus à même de tenir le coup en 2020 face aux sorties plus contemporaines.Pour faire simple, le jeu va bien entendu nous proposer des graphismes et des musiques remasterisés, des animations retravaillées et un gameplay amélioré.4 nouveaux modes de jeu ont été ajoutés au titre :- mode « Parcours » : pour tester son agilité- mode « Contre le sablier » : pour les fans de vitesse- mode « Extrême » : pour les plus courageux- mode « Retro » : pour retrouver les graphismes piquants de l'époque