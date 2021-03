News Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! (Switch)

Asterix & Obelix : Baffez les tous ! l Teaser FR l Microids & Mr Nutz Studio 28/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le plus célèbre duo gaulois sera de retour tout à l'automne sur consoles dans une nouvelle aventure.Microids a annoncé cette semaine Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! : un tout nouveau jeu au format beat’em up 2D qui a la particularité d'avoir des personnages, des décors et des animations conçues à la main.Le rendu est donc très fidèle à la bande-dessinée et à l'univers de René Goscinny et Albert Uderzo, comme on peut le voir dans le teaser :Le jeu proposera un mode coopératif en local, de quoi s'amuser avec un ami face à la batterie de romains qui se dresseront sur votre chemin.Voici également une première série de screenshots qui permettent de se rendre compte du travail visuel accompli :Astérix & Obélix : Baffez-les Tous ! est attendu pour cet automne sur consoles, dont la Nintendo Switch.