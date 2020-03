News Arcade Archives Kiki Kaikai (Switch)

Hamster Corporation avait révélé il y a quelques temps l'arrivée de quatre titres destinés aux fans de jeux rétro, dans sa gamme Arcade Archive : KiKi KaiKai de Taito en 1986 (plus connu sous le titre Pocky & Rocky sur Super Nintendo), le shmup Saint Dragon de Jaleco en 1989 (disponible depuis le 6 février 2020) et un autre de shoot à défilement vertical datant de 1986 de UPL, XX Mission (disponible depuis le 23 janvier 2020). Enfin, il y avait l'annonce de l'arrivée de Penguin Wars, disponible depuis le 27 juin 2019.





C'est donc au tour de Kiki Kaikai d'arriver cette semaine sur la Nintendo Switch, en version Arcade. Prudence donc car le jeu d'arcade d'origine n'avait pas le look de la version Super Nintendo. Pour avoir un aperçu plus similaire, il fallait regarder du côté du portage de la version NEC PC Engine. Vous incarnez une chamane de l'école Shinto qui doit venir à bout de démons issus de la mythologie japonaise qui pullulent dans notre monde. Il se joue en vue de dessus, et on gère le scrolling via notre déplacement dans l'ensemble des directions. Pour frapper, vous avez une épée et des churikens à expédier. Le jeu original est connu pour sa difficulté, il faut recommencer régulièrement mais heureusement les check points sont assez nombreux.



On ne sait pas si cette édition Switch proposera parmi les options la version SNES ou même la version GBA. En effet, cette dernière version datant de 2001 apportait quelques modifications bienvenues : une difficulté revue à la baisse, la possibilité de jouer avec un troisième personnage, une apprentie prêtresse, en plus de Miko et de son Tanuki. Quelques boss avaient été retouchés ainsi que certains aspects sonores. A suivre sur l'eShop dès demain.