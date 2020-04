News Arcade Archives Tube Panic (Switch)

Les amateurs de titres rétros se doivent de tendre l'oreille, nous recevons cette semaine pour la modique somme de 6,99 € Arcade Archives Tube Panic, un shoot de l'écurie Nichibutsu sorti en 1984, avec des graphismes typés 3D, ancêtres de ce que l'on verra ensuite avec le mode-7 de la SNES.





Si aujourd'hui Nichibutsu s'est perdue dans nos mémoires après avoir concentré ses efforts sur des titres de Mah Jong vidéo, la société japonaise nous a sorti dans le passé des titres SF avec une technologie assez novatrice pour l'époque, comme Mag Max et Seicross, bénéficiant de défilement parallaxe pour donner une sensation de profondeur tridimensionnelle que l'on ne retrouvait sur aucune autre jeu de l'époque (des années 80).





Avec Tube Panic, le studio a été plus loin avec une technique de mise à l'échelle de ses graphismes. Cela donnait une impression de mouvement et de défilement étonnant, bien avant les Outrun et les Space Harrier, nous donnant l'impression de plonger dans un tube dont on contrôle la rotation pour cibler les ennemis ou éviter les obstacles.



De l'histoire ancienne mais un pan de l'histoire du jeu vidéo tout de même. A surveiller donc pour les amateurs du genre !