News Ara Fell : Enhanced Edition (Switch)

Il faut aimer les RPG 16-bit, en maitrisant l'anglais, pour apprécier au mieux la sortie d'Ara Fell : Enhanced Edition, petite perle du genre, qui sera disponible le 26 mars 2020 sur de très nombreux supports : PS4, Xbox One, Switch, PC, iOS et Android.

Au programme de l'exploration, des combats tactiques, un monde relativement grand, le tout dans un pixel art très travaillé. Par rapport à sa première sortie sur PC Steam, le studio Stegosoft Games a concocté une nouvelle édition remaniée, avec de nouvelles classes pour vos personnages et de nouvelles compétences, de nouvelles quêtes secondaires, une nouvelle interface revisitée, un système d'artisanat améliorée, de nouveaux modes de difficulté, une fonction d'enregistrement automatique et un système de combat revu en profondeur. Bref, une version "plus" qui a pris soin de prendre en compte les retours des premiers joueurs.