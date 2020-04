News 80´s Overdrive (Switch)

80's OVERDRIVE 2020 Release Trailer 24/04/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Insane Code a annoncé aujourd’hui qu’il portera son jeu de course arcade 2D tout en pixel art sur Nintendo Switch. Le studio promet une toute nouvelle version du titre, reste à savoir ce que cela veut dire précisément.Au programme, six véhicules et huit circuits, 13 pistes retrowave/synthwave le tout enrobé dans du pixel-art aux couleurs néons. Initialement sorti en mars 2017 sur 3DS, le jeu fera donc son retour 3 ans plus tard mais aura désormais face à lui quelques concurrents de poids dont le très bon Horizon Chase Turbo.Le titre sortira donc le 7 mai uniquement en téléchargement mais n’a pas encore de prix. Le titre était vendu 9.99€ sur Nintendo 3DS et vous pouvez d’ailleurs le trouver en promotion actuellement à 4.99€.