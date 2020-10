News Apex Legends (Switch)

Pour ceux qui jouent sur Nintendo Switch, sachez que nous sommes bien dédiés à son portage, mais pour faire justice au jeu et offrir aux joueurs Switch l'incroyable expérience qu'ils méritent, nos équipes ont besoin de plus de temps. Cette année nous a apporté son lot de challenges inattendus, pour le dire gentiment, et on ne veut rien sortir de façon précipitée.

Apex Legends est un Battle Royale que plus d'un joueur attendait sur Nintendo Switch. Malheureusement, il faudra prendre son mal en patience pendant quelques mois de plus : l'année 2021 a été éprouvante pour tous, et l'équipe de développement du jeu a dû se résoudre à reporter la sortie d'Apex Legends à 2021, au lieu de la date envisagée en fin d'année 2020.C'est sur son site officiel que l'information a été donnée par le Game Director du jeu, Chad Grenier, il a en effet expliqué :On se donne donc rendez-vous en 2021 pour s'affronter dans les arènes d'Apex Legends, un Battle Royale qui offrira notamment le jeu cross-plateforme, histoire de capitaliser sur la popularité du jeu sur les autres supports où le jeu est déjà disponible. Outre le cross-platform, le jeu proposera aussi sur Switch les événements saisonniers qui reboostent l'intérêt des joueurs pour le titre.Source : site officiel via MyNintendoNews