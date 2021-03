News Apex Legends (Switch)

Une nouvelle bande-annonce

Il a l'air joli parfois, mais il donne cette impression de brouillard. Le frame rate vise 30 images par seconde, mais il chute clairement par moments, et c'est ce qui me déçoit un peu... Si vous jouez à des FPS sur d'autres plateformes, c'est clairement ennuyeux.

On suggère aux joueurs Switch de désactiver le cross-play (dans les options du jeu) et de rejoindre des lobbies de joueurs Switch uniquement, pour avoir une meilleure chance dans Kings Canyon. Jouer contre des joueurs pour lesquels la visibilité n'est pas un problème semble indiquer un manque d'équilibre par rapport au fait de ne jouer que contre des joueurs Switch.

Vous avez passé votre journée du 10 mars à fêter MAR10 et vous en avez oublié de télécharger Apex Legends sur votre Switch ? Le jeu est maintenant disponible sur la console hybride de Nintendo, comme le rappelait notre interview exclusive parue en début de semaine.A cette occasion, Electronic Arts a mis en ligne une bande-annonce de lancement, qu'on commence inévitablement par partager avec vous, qui nous propose de mener l'enquête sur qui est Stealthlord66, ce joueur d'Apex Legends qui ne laisse absolument aucune chance à ses adversaires :Cette vidéo met l'accent sur la nature cross-play du jeu, qui permet aux joueurs Switch de jouer contre des joueurs disposant d'un autre matériel comme un PC ou une console concurrente. Mais ce que ces joueurs ne peuvent pas faire, c'est jouer en mobilité, à l'instar de Stealthlord66 que l'on découvre à la fin de la vidéo. Amusant.Le site VG47, sur sa chaine YouTube , a posté une vidéo qui nous permet de comparer la version Switch à la version PC. On voit qu'un gros travail a été réalisé pour permettre au jeu, notamment en mode docké qu'on voit dans cette vidéo, de tourner plutôt bien :On n'a pas encore assez de recul pour juger du fait que jouer sur Switch ne présente pas de handicap par rapport aux autres consoles, en raison des inévitables compromis graphiques opérés par Panic Button, le développeur chargé du portage du jeu. On voit des graphismes moins fins ici, des couleurs moins chatoyantes là, ou encore du clipping de certains éléments de végétation encore ailleurs. Mais cela n'empêche pas le joueur de courir et de jouer sur Switch comme sur une autre machine.Le problème, peut-être, dans cette vidéo plutôt favorable, c'est qu'on n'est pas confronté à d'autres joueurs dans ces séquences, et certains témoignages sur le Net (et des réactions sur notre Discord où nous attendons vos témoignages !) indiquent que le framerate chute drastiquement, ce qu'on n'a pas pu encore vérifié par nous-même. Mais vous pouvez déjà voir le témoignage de RGT 85 dans une vidéo sur YouTube où il explique :Dans une interview avec Famitsu, Chad Grenier a confirmé les résolutions du jeu : 720p en mode docké et 576p en mode portable. Les deux modes se jouent à 30 frames par seconde, ce qui va peut-être gêner certains joueurs habitués à des vitesses plus rapides, surtout dans un jeu comme un battle royale où ça ne pardonne pas !Si vous souhaitez jouer à armes égales, il est possible de désactiver le cross-play dans les paramètres, et ainsi ne jouer que contre des joueurs Switch.C'est d'ailleurs une recommandation qu'on a vue plusieurs fois à la lecture des premiers articles sur l'expérience d'Apex Legends sur Nintendo Switch, à l'instar de cet article de Polygon qui explique :Il y a un inconvénient à cette bascule vers du jeu Switch-only : les temps d'attente pour entrer en match sont bien plus longs, compte tenu du fait que le jeu vient tout juste de sortir sur la console de Nintendo. Les problèmes rapportés par les joueurs sont sans doute des petits problèmes de jeunesse, car Panic Button est un excellent développeur qui devrait améliorer le jeu dans les mois à venir. Rappelons qu'Apex Legends Switch avait déjà été reporté l'année dernière, sans doute pour améliorer l'expérience de jeu en vue d'une sortie moins compliquée face aux autres consoles où le jeu tourne sans problème.En tout cas, la sortie d'un grand jeu, qui rassemble des dizaines de millions de joueurs, sur Nintendo Switch, est une bonne nouvelle pour la console, qui dispose ainsi d'un catalogue de jeux varié comprenant les mastodontes du battle royale comme Overwatch, Fortnite et désormais Apex. Pour fêter son arrivée sur Switch, en plein milieu de la saison 8, EA et Respawn offrent aux joueurs 30 niveaux Battle Pass de la saison 8, et doublent les points de XP gagnés pendant les deux prochaines semaines. Sachez que la saison 8 se terminera le 4 mai 2021, elle vient tout juste de commencer, il y a tout juste un mois (le 2 février 2021).N'hésitez pas à donner votre avis sur le jeu en commentaire ci-dessous, sur notre Discord, ou même en notant le jeu depuis la fiche Apex Legends sur PN.Si vous avez envie de vous laisser tenter par le jeu, après tout il est gratuit, Nintendo of America nous propose une Nintendo Minute en compagnie de Chad qui donne des indications très utiles pour bien démarrer sur Switch avec Apex Legends :La vidéo nous présente le mode de fonctionnement du jeu de façon assez précise, ce qui permettra aux nouveaux venus de rapidement trouver leurs repères.On vous rappelle enfin cette bande-annonce de gameplay diffusée la semaine dernière par EA pour rappeler la sortie du jeu cette semaine :Sources : Eurogamer