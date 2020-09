News 35 ans de Super Mario Bros

Galerie images 03/09/2020

On pouvait penser que Nintendo ne se contenterait que d’annoncer Super Mario 3D All-Stars et Super Mario 3D World + Bowser's Fury pour continuer de transparaitre auprès de tiers tels que LEGO ou Puma plus récemment . Seulement, ce n’est pas du tout le cas et cela se confirme certes par l’annonce de Mario Kart Live Home Circuit par exemple, mais aussi par celle de plusieurs apparitions du plombier moustachu dans de nombreux jeux populaires de la firme.Plus sur le 35ème anniversaire de Mario : Abonnés Nintendo Switch Online, la compilation Super Mario All-Stars vous attend sur la console virtuelle SNES de la Switch Et c’est Mario Kart Tour qui ouvre le bal avec une nouvelle saison dans laquelle des versions issues du premier Mario Kart de Mario et Donkey Kong. Jr s’ajouteront au casting. C’est de ce fait la seconde apparition de Donkey Kong. Jr dans la série depuis Super Mario Kart (le premier donc) sur SNES. Pour ce qui est du ou des circuits qui arriveront ainsi que les éléments de personnalisations de véhicules, Nintendo ne nous a rien montré pour le moment. Il faudra donc attendre le 9 septembre pour en savoir plus sur ces nouveautés.Ensuite, il faudra attendre novembre avant que de nouveaux événements aient lieu : c’est cette fois-ci Super Mario Maker 2 qui sera à l’honneur avec un stage contre-la-montre Ninji spécialement dédié à cet anniversaire.Néanmoins, il n’y a pas que Super Mario Maker 2 qui sera mis en avant en novembre puisqu’une compétition officielle en ligne de Super Smash Bros. Ultimate aura lieu entre novembre et décembre (y compris en Europe). Dans celle-ci, tous les personnages, stages et items issus de la série Super Mario seront mis à l’honneur. Notez d’ailleurs que Yoshi et Wario ne seront pas compris dans cette compétition d’après les informations communiqués par Nintendo.Après cela, ce n’est pas encore fini puisque Splatoon 2 aura droit à un Splatfest spécialement dédié pour célébrer l’occasion. Pour y participer, vous avez du temps devant vous puisque ce Splatfest débutera en janvier 2021 (pas de date précise). Il vous faudra choisir entre la Super Etoile et le Champignon dans ce nouveau festival inédit. Pour les fans inconditionnels du jeu, il sera d’ailleurs possible de vous procurer des porte-clés et tee-shirts (via le Nintendo Store) que vos Inklings et Octalings porteront dans l’événement.Enfin pour finir, des meubles spéciaux arriveront dans Animal Crossing: New Horizons. Pour le moment, aucun visuel n’a été donné quant à ces dits meubles. Cependant, vous avez du temps avant de les voir arriver puisque ces commodes ne débarqueront qu’en mars 2021, soit dans 6 mois...Voilà donc un programme bien chargé que nous concocte Nintendo. Pour le moment, on s’étonne de ne pas avoir vu Tetris 99 affiché dans cette liste mais cela doit surement être dû à l’arrivée de Super Mario 35 le 1er octobre prochain qui reprend le principe que le Battle Royal de brique, à la sauce Mario Bros.Source : Portail des 35 Ans de Mario