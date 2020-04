News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Nintendo a partagé la patchnote officielle pour Animal Crossing: New Horizons version 1.2.0, qui a été publiée dans la nuit.Sans surprise, la mise à jour couvre une grande partie de ce que nous avons pu découvrir un plus tôt cette semaine . Deux nouveaux marchands apparaîtront désormais sur votre île et les données des événements saisonniers ont été ajoutés.Voici le détail de la patchnote :- Mises à jour générales- Les marchands en visite suivants peuvent désormais visiter l'île.a- Racine (boutique de jardinage)b- Rounard (chalutier au trésor de Jolly Redd)- Ajout d'événements saisonniers.- Résolution de problèmes pour garantir une expérience de jeu agréable.Comme souvent, Nintendo ne nous donne pas beaucoup de détails. En revanche, bien que cela ne soit pas mentionné dans les notes de mise à jour, la Nook Banque a abaissé son taux d'intérêt. Vos épargnes vous rapporteront donc moins que prévu... Au revoir petites clochettes.Un message en jeu vous fait état de cette modification suite à la mise à jour, et Nintendo offre aux joueurs un tapis et une carte du monde en compensation. On aurait plutôt apprécier de connaître les raisons d'une telle modification, mais il faudra se contenter de ça.Voilà en tout cas une nouvelle qui n'arrangera pas la réputation de Tom Nook, ça c'est sûr !