News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

Procédure d'enregistrement ①

Ceci est le guichet d'enregistrement dédié à la formule Évasion Île déserte. Nos employés y passent en revue votre dossier et vous proposent des destinations. Alors, comment l'imaginez-vous, l'île idéale de votre "évasion", hm ? #ACNH pic.twitter.com/eZdji1GNi7 — Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) February 25, 2020

Procédure d'enregistrement ②

Au guichet, les employés vous demanderont votre nom et votre date de naissance, et prendront une photo pour votre passeport. Surtout, prenez tout le temps qu'il vous faut pour que tout soit parfait ! #ACNH pic.twitter.com/uzUlF3fRmd — Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) February 26, 2020

Sachez qu'une fois sur votre île, vous pourrez modifier votre apparence à tout moment... alors pas d'inquiétude, hm ? Oui oui, tant que vous avez un miroir ou une coiffeuse, vous pouvez changer de style à volonté ! ♪ #ACNH pic.twitter.com/lCzeFtjedU — Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) February 26, 2020

Nous vous recommandons de choisir une île dans l'hémisphère correspondant à celui de votre résidence. Mais si vous avez envie de vivre les saisons en décalage, vous avez tout à fait le droit de choisir une île dans l'hémisphère opposé ! #ACNH pic.twitter.com/e4LLEVMfjG — Tom Nook FR (@AC_Marie_FR) February 27, 2020

Dans Animal Crossing: New Horizons, on ne se verra pas affublé d'un avatar généré aléatoire. Le jeu mettra à disposition du joueur un outil de création de personnage, première étape avant de partir s'installer sur notre île déserte (pas si déserte que ça).Tom nous explique donc que la première étape du jeu sera de passer par le guichet d'enregistrement pour y présenter son passeport, l'occasion pour le joueur de passer par la phase de création. Bonne nouvelle, il sera possible à tout moment dans le jeu de modifier son apparence, même s'il faudra quand même dispoer d'un miroir dans son inventaire ou alors se rendre chez la coiffeuse. Sympa !C'est donc aussi pendant la phase d'enregistrement que le joueur pourra choisir son hémisphère, comme cela avait montré pendant le NIntendo Direct de la semaine dernière.Animal Crossing est toujours attendu pour le 20 mars 2020, mais on sait que vous ne l'aviez pas oublié.