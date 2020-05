Animal Crossing | Horror Movie Trailer 05/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Animal Crossing : New Horizons est pour la majorité d'entre nous un moyen de se couper du quotidien monotone du confinement, de se détendre ou encore de spéculer sur le marché boursier. Visiblement ce n'est pas le cas pour tout le monde.Un Youtuber nommé Evil Imp a eu la brillante idée de créer une ambiance angoissante sur son île, d'en capturer tous les instants en vidéo et pour notre plus grand plaisir d'en faire la bande annonce d'un film d'horreur qui se déroulerai dans le jeu.Si vous n'avez pas froid au yeux, je vous invite à regarder la vidéo sans plus attendre. Après quoi, vous ne jouerez peut être plus au jeu de la même façon.