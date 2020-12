News Among us (Switch)

Among Us Release Trailer 15/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le célèbre Among us débarque sur Switch ! Among us est un jeu multijoueur coopératif dans lequel peuvent 4 à 8 joueurs peuvent jouer ensemble. Véritable phénomène du stream sur Twitch et YouTube depuis quelques mois, le jeu pourtant sorti en 2018 n'a connu le succès qu'en 2020 grâce justement à une poignée de streamers.Le jeu est disponible sur PC (Steam) au prix de 3,99 €, gratuitement sur IOS/Android (mais avec un gameplay parfois injouable sur certaines tâches et des pubs intermittentes entre chaque partie) et désormais aussi sur Switch, dès maintenant au prix de 4,29 € sur l'eShop.Vous y incarnez chacun un membre de l'équipage d'un vaisseau spatial. Parmi vous, se cachent un à trois imposteurs dont le but est d'éliminer l'ensemble de l'équipage sans être identifié par ses "coéquipiers".Les autres sont de simples membres de l'équipage ayant deux solutions pour gagner la partie. La première est de tenter d'identifier l'imposteur et l'éliminer, en votant contre l'un des membres de l'équipage. Celui qui reçoit le plus de votes est alors éliminé, qu'il soit l'imposteur/l'un des imposteurs ou non. L'autre moyen de gagner la partie pour les "véritables" membres de l'équipage est que chacun accomplisse ses quêtes, y compris les victimes de/des l'imposteur/s qui peuvent toujours les accomplir, même mort(s), puisque les joueurs éliminés se réincarnent sous forme de spectre.Among us a été annoncé dans le cadre du dernier Nintendo Indie World paru il y a un peu plus d'une heure. Si vous souhaitez en savoir plus à son sujet, nous vous invitons à lire le dossier que Xavier vous a concocté pour l'occasion.