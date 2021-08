Akuma devient chasseur dans Monster Hunter Rise

Monster Hunter Rise X Street Fighter (Nintendo Switch) 29/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Équipez cette armure en couches non seulement pour modifier la voix et l’apparence de votre chasseur, mais aussi pour transformer les attaques de kunai en mouvements emblématiques d’Akuma, comme le Gohadoken et le Zanku Hadoken.

Monster Hunter Rise continue dans ses collaborations et dans le suivi de son jeu. Après Okami , c'est au tour d'Akuma de la série Street Fighter de venir chasser des monstres.Afin de débloquer Akuma, les chasseurs devront terminer la quête de l’événement, dont le thème est inspiré de Street Fighter .Akuma disposera également de sa propre animation spéciale sur l’écran Quête terminée ! De plus, si vous vous équipez d'une épée et d'un bouclier, vos attaques se transformeront en coups de poing et de pied. Effectuez un Perfect Rush pour préparer un combo effrayant et utilisez diverses attaques Silkbind pour déclencher des mouvements comme le Goshoryuken et le Tatsumaki Zankukyaku sur des monstres sans méfiance !La quête pour débloquer Akuma est disponible dès à présent, tandis que les collaborations 4 et 5 sont toujours attendues pour cet automne.