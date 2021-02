News Produits dérivés

Les rois de la bidouille

On commence par un utilisateur d'imprimante 3D qui a imaginé un socle pour accueillir son GameCube, lui conférant un résultat assez insolite et esthétique. Si personnellement, on craint un peu pour la machine et que l'on ne trouve pas cette solution très "gain de place", il fallait tout de même l'imaginer. Voici donc la console, posée sur un angle, et qui devient sculpture dans la pièce.

Si vous êtes intéressés par ce concept et que vous souhaitez reproduire un exemplaire pour votre plaisir personnel (à condition d'avoir accès à une imprimante 3D), voici les plans ici et là







Personnellement, nous avons bien apprécié cet autre projet , pour ranger les cartouches de la Switch. Comptez 10,73 £ + les frais de port pour vous en procurer un exemplaire





Grâce à Mais nous avons peut être encore plus fun : le tuyau de stockage de cartouches de jeux Switch.Grâce à WhopperPrinting , vous pouvez maintenant avoir votre propre Tuyau 3D pour y placer une partie de vos jeux Switch, en fait très exactement 18 cartouches par tuyau pour la version normale, ou 14 jeux pour la version mini. Facile à transporter et léger, avec un mécanisme de verrouillage pour éviter que les plus petites mains ne viennent farfouiller à l’intérieur. Ces réalisations ont bien évidemment été imaginées grâce à l'utilisation d'imprimantes 3D et vous pouvez vous les procurer sur le site d'Etsy. Attention cependant, comme une seule personne les fabrique, cela prend un peu de temps et après connaissance de cette news, il risque d'être submergé par la demande.



Comptez 28,98 £ + les frais de livraison pour le modèle de grande taille de 18 cartouches. Et en y plaçant au sommet l'amiibo de la plante piranha, la décoration est assurée !



La version réduite semble déjà épuisée pour le moment.





Un fan utilise la technologie de la réalité augmentée pour donner vie aux cartes Pokemon Vous l'avez déjà aperçu par petites touches, comme les petites cartes Nintendo que l'on scanne pour voir les personnages en relief, le mode AR de l'appareil photo au sein de Pocket Camp, et la réalité augmentée vous est assez familière si vous jouez à Pokémon Go.



Certains ont espéré d'ailleurs à la présentation de ce jeu des batailles homériques avec des personnages réalistes combattant devant les yeux des joueurs. Le résultat final n'est pas encore de cet acabit.



Le principe à la base du gameplay Pokémon reste des oppositions sur la base de jeux de cartes. Imaginons un instant que nous sortions notre collection de cartes et que l'on voit en cours de partie, un peu comme l'échiquier dans Star Wars au sein du Faucon millénium, les pokémons de ces cartes sortir et s'affronter. C'est ce tour de passe passe numérique qu'un fans du nom de Fyone a réussi à mettre en place.

Un énorme coup de cœur à notre niveau. (source : dualshockers Vous l'avez déjà aperçu par petites touches, comme les petites cartes Nintendo que l'on scanne pour voir les personnages en relief, le mode AR de l'appareil photo au sein de Pocket Camp, et la réalité augmentée vous est assez familière si vous jouez à Pokémon Go.Certains ont espéré d'ailleurs à la présentation de ce jeu des batailles homériques avec des personnages réalistes combattant devant les yeux des joueurs. Le résultat final n'est pas encore de cet acabit.Le principe à la base du gameplay Pokémon reste des oppositions sur la base de jeux de cartes. Imaginons un instant que nous sortions notre collection de cartes et que l'on voit en cours de partie, un peu comme l'échiquier dans Star Wars au sein du Faucon millénium, les pokémons de ces cartes sortir et s'affronter. C'est ce tour de passe passe numérique qu'un fans du nom de Fyone a réussi à mettre en place.

I brought Pokémon cards to life 02/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Fyone a créé son propre jeu de cartes à collectionner Pokemon personnalisé. Il utilise pour son projet de classiques cartes Pokemon TCG traditionnelles et les mélange avec la réalité augmentée. Au lieu d'imaginer les batailles qui se déroulent, en rassemblant les cartes devant une caméra, le Pokémon apparaîtra et se battra. Regardez la vidéo ci-dessus pour comprendre le principe. Le développeur a utilisé le moteur de jeu 3D Unity avec le SDK Vuforia, un kit de développement logiciel de réalité augmentée pour les appareils mobiles qui permet la création d'applications de réalité augmentée. Il utilise la technologie de vision par ordinateur pour reconnaître et suivre des images planes et des objets 3D en temps réel.Assez étonnant, une idée de développement à creuser et qui mériterait que Nintendo et Pokémon Company se penchent dessus. (source : Nintendo Life

Une télécommande d'Apple TV à base de Game Boy Color piraté. Une autre bidouille assez amusante, c'est celle opérée par l'italien YouTubeur Otto Climan, qui a décidé de recycler son Game Boy Color pour une utilisation assez innovante.



Dans la vidéo ci-dessous, Otto a hacké sa console et peut désormais s'en servir de télécommande pour son Apple TV. Cela fonctionne grâce à une cartouche modifiée qui contient une ROM qui communique avec le capteur IR intégré du Game Boy Color.







HO HACKERATO UN GAMEBOY DI 20 ANNI FA 02/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Source : Ce capteur envoie des signaux au décodeur pour naviguer dans les menus, faire une pause ou revenir à l'écran d'accueil. Le châssis du Game Boy a également été modifié pour ressembler aux systèmes informatiques classiques d'Apple. Pour couronner le tout, l'écran d'origine a été abandonné au profit d'une version améliorée qui comprend son propre rétro-éclairage, une fonction très appréciable quand on veut se servir de sa télécommande dans l'obscurité d'une séance de cinéma à domicile. Voici un piratage très ingénieux pour créer une télécommande singulière qui doit bien faire le buzz dans son entourage.Source : Shacknews





Target offre une bouteille d'eau Mario Chat si vous précommandez Super Mario 3D World + Bowser's Fury



Coup de com amusant si vous êtes résident sur le continent nord américain et que vous souhaitez acheter le jeu pour Nintendo Switch Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Au lieu du classique porte clé, poster ou Steelbook, vous aurez auprès de cette enseigne une bouteille d'eau aux couleurs de Mario Chat. Comment cela ? Pas une bouteille de lait ? Miaou !

Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Two Adventures in One - Nintendo Switch 02/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En attendant, les envois du jeu sont en cours pour les personnes qui ont commandé le titre en France, ainsi que les amiibo Mario et Peach Chat. Et pour patienter, rien de mieux que de relire



Et si vous avez suivi le bon plan de la journée pour obtenir

Coup de com amusant si vous êtes résident sur le continent nord américain et que vous souhaitez acheter le jeu pour Nintendo Switch Super Mario 3D World + Bowser's Fury. Au lieu du classique porte clé, poster ou Steelbook, vous aurez auprès de cette enseigne une bouteille d'eau aux couleurs de Mario Chat. Comment cela ? Pas une bouteille de lait ? Miaou !En attendant, les envois du jeu sont en cours pour les personnes qui ont commandé le titre en France, ainsi que les amiibo Mario et Peach Chat. Et pour patienter, rien de mieux que de relire le test du titre concocté par Xavier, qui ne pouvait qu'être subjectif. C'est un fan de Mario et un amoureux des chats, alors avoir les deux dans un même titre, c'était un 19/20 assuré. Plaisanterie à part, ce titre est excellent et mérite clairement un achat.Et si vous avez suivi le bon plan de la journée pour obtenir la Switch Mario à tarif réduit avec la Fnac, vous allez pouvoir être en condition pour profiter des derniers instants de l'année Mario. Tiens, on vous propose même un Unboxing de cette version Switch Mario tout de suite, qui sera disponible dès demain, 12 février dans les linéaires.





Et maintenant place à l'Unboxing :





[Nintendo Switch Console Mario Red & Blue Edition] Quick unboxing 02/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Carnet noir : décès du CEO de ZeniMax Media

Le 4 février 2021, la société Bethesda annonçait le décès du fondateur et PDG de ZeniMax Media, Robert A. Altman, ancien avocat, qui était marié à la célèbre actrice Lynda Carter, la Wonder Woman de l'ancienne série télévisée (et qui fait un petit caméo dans le dernier film Wonder Woman 84). Il avait 73 ans. Il avait deux enfants dont son fils qui travaillait à ses côtés.



ZenixMax Media est basée à Rockville, dans le Maryland aux Etats-Unis. Cette société, fondée en 1999, possède id Software, Arkane Studios, MachineGames, Tango Gamework, Bethesda Softworks, Bethesda Game Studios, et ZeniMax Online Studios. Le 21 septembre 2020, Microsoft a annoncé qu'il avait conclu un accord pour acquérir ZeniMax Media et toutes ses filiales pour 7,5 milliards de dollars.





M Altman n'aura pas eu le temps de voir la suite de cette aventure et nous adressons nos messages de condoléances à ses proches. On ne connait pas les causes de son décès.