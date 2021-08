News Nintendo

Evolution de l'action Nintendo de 2017 à 2021 (source : Google Finance)

Ah oui, il se passe quelque chose vendredi :p

La publication des chiffres trimestriels de Nintendo au 30 juin 2021, cette semaine, s'est par un pénible constat : il est difficile de maintenir une forte croissance quand on n'a pas un nouvel Animal Crossing pour soutenir l'activité. Et c'est un prise de conscience un peu dure pour les investisseurs, qui ont après la publication des chiffres décidé de revendre massivement leurs actions Nintendo.Cela s'est donc traduit par une offre supérieure à la demande dans un contexte où tout le monde se dit que les beaux jours, en Bourse, de Nintendo, sont maintenant derrière nous, sans Switch Pro ou réelle nouveauté fabuleuse à venir bientôt : en conséquence, l'action Nintendo a subi une forte baisse, la plus forte depuis deux ans, ce que NintendoLife a surveillé de près jeudi et vendredi après lecture d'un article tout aussi informé du média économique Bloomberg Avec une baisse de 8,8% sur la seule journée de vendredi, plus d'un internaute se pose quand même des questions : le revenu trimestriel de Nintendo est encore très bon, même s'il est en baisse par rapport au 1e trimestre 2020 marqué par le confinement de la moitié de la planète combiné à la sortie du jeu phénomène Animal Crossing: New Horizons.Mais certains se posent maintenant des questions. Bloomberg a sondé plusieurs investisseurs et le constat est en quelque sorte unanime : avec la fin de la pandémie, la demande pour des jeux vidéo pourrait diminuer, tandis que les problèmes d'approvisionnement en semi-conducteurs gêne la production de Switch... et donc sa commercialisation. Le manque de jeux est aussi à mettre dans la coupe déjà bien pleine d'investisseurs qui pensent que le meilleur et désormais derrière nous, l'un d'eux expliquant qu'aucun projet ne peut prétendre remplacer ACNH, que les ventes de Switch et de Switch Lite marquent le pas en juillet... ce qui tend à penser que le 2e trimestre 2021 sera également compliqué pour Nintendo.Les investisseurs, semble-t-il, pénalisent Nintendo de proposer une Switch OLED, un modèle qu'on a essayé et que l'on trouve très qualitatif... mais qui pourrait devenir une épine dans le pied dans un secteur où les autres constructeurs ont mis en vente des consoles bien plus puissantes. Cette fameuse course à la puissance, abandonnée de longue date par Nintendo, n'est toujours pas d'actualité chez Big N qui a choisi de ne pas booster la puissance de sa console à l'occasion du lancement de la Switch OLED : l'avenir nous dira si, à l'instar d'une absence d'une Super Wii en 2009-2010 pour faire face à l'obsolescence de la Wii face à ses rivales, le choix d'un modèle seulement basé sur son écran OLED sera le bon.Rappelons toutefois que les humeurs de la Bourse ne concernent que les investisseurs, institutionnels ou particuliers, qui ont décidé d'acheter des actions Nintendo. Si on regarde la performance de l'action Nintendo depuis 10 ans, les choses ne vont pas si mal. Nintendo entendra-t-il les arguments des investisseurs qui ont réagi négativement à l'annonce de la Switch OLED ? Le public sera-t-il plus accueillant pour cette évolution matérielle de la console ? Il nous tarde de découvrir tout cela dans les prochains mois !