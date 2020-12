News Accessoires consoles

WorkBoy: Lost Game Boy Add-on FOUND After 28 Years - Game History Secrets 28/12/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Les consoles ne seraient pas ce qu'elles sont sans leurs accessoires. Si certains ont indispensables, comme les manettes ou les sacoches de transport, d'autres sont plutôt destinés à un usage particulier. Et à l'époque du Game Boy, les accessoires avaient une fonction qui les réservait à un public particulier, c'est le cas du WorkBoy, un clavier qui se connectait au Game Boy via son port latéral.La particularité du WorkBoy, c'est sa rareté : l'accessoire n'a en effet pas dépassé le stade du prototype, et ne sera jamais commercialisé. Le résultat ? Très peu d'unités disponibles dans le monde, et 30 ans de recherche pour Liam Robertson, qui anime une chaîne YouTube Did You Know Gaming dont les vidéos consacrées à l'Histoire du jeu vidéo sont absolument passionnantes.Le WorkBoy a été imaginé par le fabricant d'accessoires sous licence officielle Nintendo Fabtek, il permettait de transformer la Game Boy en PDA (assistant personnel, très populaire dans les années 1990 et 2000 avant l'arrivée des smartphones). Avec une horloge, un agenda et un calendrier, ses fonctions étaient somme toute assez limitées, mais le logiciel était vendu avec un clavier sur lequel on pouvait faire reposer la Game Boy.Et si l'on en croit la vidéo de Liam Robertson, le modèle de WorkBoy présenté pourrait bien être le dernier existant sur Terre : détenu par un des fondateurs de Fabtek, Frank Ballouz, l'appareil a été expédié à Liam pour pouvoir l'essayer sur une Game Boy. C'est ainsi qu'il a découvert qu'une cartouche était nécessaire pour faire fonctionner le WorkBoy, une cartouche que Frank Ballouz ne possédait pas : grâce à une fuite de données (ou "à cause" compte tenu du caractère quelque peu illégal de cette situation à laquelle fut confrontée Nintendo en début d'année), Liam a pu récupérer une version beta du logiciel, la mettre sur une cartouche vierge, et tester le clavier WorkBoy.C'est donc par son travail d'historien que Liam Robertson nous a permis d'une part de valider le fait que le WorkBoy existait bel et bien, et d'autre part qu'il fallait absolument une cartouche qui contenait le côté applicatif du clavier. Ce genre d'actualité historique est l'occasion de rappeler que peut-être, dans vos cartons au fond du grenier, vous avez des accessoires rares qui ne demandent qu'à être mis en lumière. Sur notre canal rétro-gaming sur Discord , plusieurs fans partagent leurs trouvailles, n'hésitez pas à nous y rejoindre !Source : YouTube via Siliconera