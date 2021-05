Vous en avez assez des fanarts et autres reprises musicales des B.O de vos jeux préférés ? Dans ce cas, nous vous invitons à vous pencher sur la chaîne Youtube de TheDominoKing qui, comme son nom l'indique, prépare des circuits de dominos en l'honneur de (entre autre) ses jeux favoris.

C'est donc après avoir rendu hommage à Mario, Pokémon, Banjo & Kazooie et autre Among Us que l'artiste s'attaque aujourd'hui au légendaire Ocarina of Time.





Il lui aura fallut plus 2 ans pour imaginer le parcours et 2 semaines pour disposer les plus de 54000 dominos nécessaires pour que son projet prenne forme et dont nous vous laissons admirer le résultat:





Domino hommage à OOT 24/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Alors, qu'en pensez vous ? De notre côté nous sommes tirailler entre l'admiration face à un tel talent et la peine de voir un travail de 2 semaines littéralement s'écrouler en à peine 2 minutes.