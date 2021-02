News Nintendo Switch Online

NES & Super NES - February 2021 Game Updates - Nintendo Switch Online 02/10/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rendez-vous est pris le 17 février 2021 pour découvrir 4 nouveaux ajouts de jeux NES et SNES au catalogue des consoles virtuelles réservées aux abonnés sur service Nintendo Switch Online, sur Switch.Nintendo a annoncé l'ajout de 3 jeux Super Nintendo :- Psycho Dream : un jeu de Telenet qui n'est jamais sorti en Occident, paru au Japon en 1992. C'est un jeu d'action plate-forme- Doomsday Warrior : c'est aussi un jeu Telenet de 1992- Prehistorik Man : cocorico, puisque c'est un jeu développé par Titus en France et paru sur SNES en 1995Ajoutons qu'au Japon, les joueurs pourront en plus jouer à Shin Megami Tensei II.Sur NES, c'est c'est le jeu de TECMO Fire'n Ice qui aura l'honneur d'être le seul nouveau titre proposé sur la console virtuelle NES. Ce nom ne vous dit rien ? Si on vous dit qu'il s'agit de Solomon's Key 2, peut-être que cela vous parlera un peu plus ! S'il porte le numéro 2, c'est pourtant bien un préquel au jeu de stratégie corsé qui nous a traumatisé dans notre jeunesse, sur NES !Avez-vous l'intention de jouer à certains de ces jeux à l'occasion de leur retour sous forme émulée officielle dès ce 17 février 2021 ? N'hésitez pas à venir en parler dans notre canal #retrogaming sur Discord, ou tout simplement à laisser un commentaire ci-dessous !