3 minutes pour découvrir les mini-jeux de Mario Party Superstars

Mario Party Superstars (présentation JP) 10/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Des plateaux classiques font leur retour dans Mario Party Superstars, disponible le 29/10 ! 10/02/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le 30 octobre prochain, vous allez perdre des amis. Car se lancer dans une partie de Mario Party, c'est toujours quelque chose de risqué. Pas autant qu'une partie de Monopoly, on vous l'accorde, mais quand même. Avec la sortie sur Nintendo Switch d'une compilation des 100 meilleurs jeux Mario Party rassemblés dans le titre Mario Party Superstars, les occasions de se froisser avec ses proches seront donc nombreuses.A quelques semaines de la sortie du jeu, Nintendo a mis en ligne, au Japon, une vidéo de présentation d'une durée de 3 minutes :C'est aussi l'occasion de vous proposer de revoir cette vidéo mise en ligne par Nintendo France après le Nintendo Direct de la semaine dernière :Il nous tarde de voir comment les plateaux des versions N64 et GameCube ont été actualisés pour la HD de la Nintendo Switch. L'attente ne sera en tout cas plus très longue puisque Mario Party Superstars arrive sur Switch le vendredi 30 octobre 2021.Source : Nintendo, Nintendo Everything