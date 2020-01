News Nintendo Switch (Switch)

3.3 millions de Switch vendues en France

Je peux toutefois dire qu’elle est la troisième console la plus vendue en 2019, devant la Xbox One de Microsoft. [...] La Switch Lite est plutôt achetée par des jeunes adultes, et beaucoup ont pris avec le jeu Pokémon Épée et Bouclier. Certains acheteurs détenaient déjà le modèle premium et voient la Lite comme un appareil complémentaire pour leurs déplacements. [...] Le gros des ventes à Noël s’est fait sur le modèle premium de la Switch.

Total des ventes de jeux Nintendo Switch en 2019

11% de foyers équipés et 30% de joueuses

Quand on reparle des Joy-Con défectueux

On est au courant des rapports récents, mais à la connaissance de Nintendo France, le nombre de cas est extrêmement faible.

Le Figaro et Le Monde ont eu l'opportunité de rencontrer le directeur de Nintendo France, Philippe Lavoué, afin de faire le point sur la performance de Nintendo en France sur l'année 2019. Avec 1.25 millions de Switch vendues en un an, le moins que l'on puisse dire est que la Switch va très bien en France, portant le parc installé de consoles à 3.3 millions.Avec 300 000 exemplaires de plus que l'objectif que s'était fixé la firme au 31 décembre, l'année 2019 a donc été époustouflante pour la console, même si on ne saura pas quelle est la répartition entre la Nintendo Switch classique et la Nintendo Switch Lite, commercialisée le 20 septembre.Le Figaro a pu arracher une petite confidence :Nintendo ne se contente pas de vendre des consoles : la société vend des jeux aussi. Beaucoup de jeux : en France, un jeu sur deux vendu en France est un jeu Nintendo, les volumes ayant augmenté de 40% en 2019. Et Nintendo donne des chiffres incroyables :- 650 000 exemplaires de Pokémon Epée et Bouclier- 502 000 exemplaires de Mario Kart 8 Deluxe- 392 000 exemplaires de Luigi's Mansion 3- 120 000 exemplaires pour Ring Fit AdventureNintendo indique que Ring Fit Adventure est actuellement en rupture de stock, son directeur regrettant de ne pas avoir commandé 15% de volumes supplémentaires pour répondre à la demande. Pour la première fois, le jeu était même vendu chez Decathlon, "une première pour l'enseigne" indique Le Figaro dans son article.Dans le top 20 des ventes de jeux, on retrouve aussi d'autres jeux Nintendo Switch : New Super Mario Bros. U Deluxe (4e), Super Mario Party (7e), Link's Awakening (10e), Super Smash Bros. Ultimate (11e), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (12e), Super Mario Maker 2 (13e), Super Mario Odyssey (17e).Certains de ces jeux sont disponibles depuis plus de deux ans maintenant, voir que Mario Kart 8 Deluxe, qui lui-même était une réédition d'un jeu paru sur Wii U, se vendre à plus de 0.5 million d'exemplaires en 2019, est quand même exceptionnel.De son côté, Le Monde salue la performance de FIFA 20 d'Electronic Arts, dont la version Switch s'est mieux vendue que la version XBox One, selon Nintendo. Minecraft est aussi un autre jeu plébiscité sur la console de Nintendo en 2019.Les fans de statistiques vont pouvoir briller en société, puisque Nintendo a indiqué que 11% des foyers français étaient désormais équipés d'une Switch. Si 30% des joueurs sont en fait des joueuses, la tendance pourrait s'accélérer avec la sortie, le 20 mars 2020, d'Animal Crossing New Horizons, très apprécié des joueuses.En décembre, l'UFC Que Choisir avait exigé que Nintendo prenne des mesures pour répondre aux critiques concernant la fiabilité des Joy-Con . De son côté, 60 millions de consommateurs avait lui aussi rappelé que la Switch était un problème pour le moins... fragile.Nintendo n'avait pas encore réagi à cette situation, c'est désormais chose faite :Nintendo France aurait en effet donné des consignes à son service après-vente pour que les manettes soient réparées "même lorsque la garantie commerciale est expirée". Du point de vue de Nintendo, les dysfonctionnements sont peu nombreux, et la firme dispose de "chiffres vérifiables" qu'elle a choisis pour l'instant de ne pas communiquer.Sources : Le Figaro