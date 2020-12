1e décembre : retour du calendrier de l'Avent Nintendo façon PN

Allez, c'est la dernière ligne droite avant les Fêtes de fin d'année. Et pour vous aider, on a sorti notre calendrier de l'Avent Nintendo, on l'a actualisé (un peu) et on lui a injecté plein de goodies numériques à voir ou à télécharger, chaque jour jusqu'au 25 décembre !